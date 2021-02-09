Украинка обвинила киевские власти в том, что ее «лишили корней»

Жительница Харькова в прямом эфире одного из телеканалов раскритиковала политику Киева. Женщина заявила, что ей не о чем рассказать потомкам. В ответ звонок украинки оборвали.

Харковчанка дозвонилась в эфир телеканала «Наш», трансляция которого в том числе велась на YouTube.

«Что я могу рассказать своим потомкам», — задалась вопросом жительница Украины, обращаясь к ведущим и гостям студии. Она отметила, что не знает, «как объяснить эту драчку, которая происходит в стране».

Бабушка звонившей родом из Белоруссии, один из дедов — из России, второй — украинец. Сама женщина всю жизнь провела в Харькове.

«То, что сейчас творится, я не могу согласиться ни с чем», — заявила она. Зрительница пожаловалась, что у нее «выбивают русские корни», лишают белорусских и «подобия украинских».

Сначала ведущие попытались сыронизировать в ответ на мнение жительницы Харькова, но потом оборвали звонок.

Весной 2019 года на Украине приняли закон о государственном языке. Чиновников он обязал сдавать экзамены на знание украинского, а за нарушение его норм ввели штрафы. В России принятие закона назвали продолжением русофобской политики Киева и очередным этапом языковой дискриминации в стране.