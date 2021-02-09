Совет Европы пообещал защитить представителей нацменьшинств на Украине

Члены Совета Европы (СЕ) заявили, что готовы защитить представителей национальных меньшинств, живущих на Украине. Сейчас идет поиск консультантов, которые будут отстаивать интересы малых народов, сообщил сайт RT.

Отмечается, что людям, принадлежащим этническим группам помогут приспособиться к местным реалиям. Кроме этого, им объяснят важность участия в «принятии решений» на территории чужого государства, написал сайт «Политика сегодня».

«Второй этап проекта направлен на укрепление общей законодательной и институциональной основы защиты национальных меньшинств, включая рома, а также языков меньшинств», — говорится в тексте тендера.

Уточнений по поводу того, какие именно народности могут рассчитывать на помощь, пока нет. Отдельное внимание авторы уделили роме. Как считают в СЕ, именно они имеют самые большие трудности и чаще других сталкиваются с различными лишениями в странах постсоветского пространства.