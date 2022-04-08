Украинка напала на россиянку с ребенком в Испании. Теперь придется отвечать

Женщину, которая напала на русскую девушку с ребенком на улице в испанском городе Малага, нашли. Теперь ей грозит депортация, сообщил сайт «Подъем».

Потерпевшая шла в школу за старшим ребенком, с ней была коляска с малышом. В какой-то момент к ней подбежала неизвестная женщина средних лет, в бейсболке с флагом Украины и начала оскорблять. Девушка пошла быстрее, чтобы оторваться от преследования, но это не помогло — женщина догнала ее и пнула.

Все происходило при свидетелях, именно прохожие вызвали полицию. Агрессивная украинка успела скрыться, но позже ее все-таки нашли. Потерпевшая написала заявление, теперь женщине грозит депортация за разжигание межнациональной розни.

Случаи нападения на русских происходят и в Германии. Немецкий журналист Кристоф Херстель рассказал, что беженцы с Украины угрожают русским. В Европе опасаются, что нацистские идеи будут и дальше распространяться среди приезжих.