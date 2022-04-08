Немецкий журналист возмутился поведением украинских беженцев в Германии

Угрозы русским и распространение нацистских идей — две большие проблемы, возникшие с приездом в Германию украинских беженцев, рассказал в интервью «Известиям» журналист, председатель партии «Германский центр» Кристоф Херстель.

За время спецоперации страна приняла более 300 тысяч беженцев, и местные жители охотно им помогают. Однако многие украинцы полны неуважения к отношениям между Россией и Германией. Они выступили даже против русской культуры и не захотели видеть ее проявления, отметил он.

Беженцы угрожают русским, которые живут здесь уже давно. За это время было совершено свыше 300 преступлений против русских и 100 — против украинцев. Кристоф Херстель высказал опасения, что нацистские идеи будут распространяться в среде вынужденных переселенцев даже после переезда. Он назвал это очень серьезной проблемой.

«Еще большая проблема, если нацистские идеи среди беженцев будут продолжать распространяться и нацисты продолжат войну с русскими в Европе», — сказал немецкий журналист.

Расизм в Германии запрещен, и решением этого вопроса должны заниматься правоохранительные органы. Распространение нацистских идей чревато масштабным конфликтом в Европе, предупредил Кристоф Херстель.