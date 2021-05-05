Украинец решил через суд добиться разрешения на прививку «Спутником V»

В Окружной административный суд Киева (ОАСК) подали иск с требованием к Министерству здравоохранения Украины. У ведомства просят дать гражданам страны возможность привиться от коронавируса российской вакциной «Спутник V».

Исковое заявление к украинскому Минздраву и министру Максиму Степанову направил житель Харькова, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ОАСК.

«Истец просит суд обязать Минздрав, как центральный орган исполнительной власти в сфере здравоохранения, принять меры для обеспечения гражданам, желающим вакцинироваться против коронавирусной инфекции вакциной „Спутник V“, доступа к этой вакцине», — отметили в суде.

В ОАСК зарегистрировали поступивший документ. Одним из требований в нем харьковчанин указал обязать Степанова написать заявление о сложении министерских полномочий.

Глава украинского Минздрава накануне в очередной раз заявил, что в стране не будет российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Степанов указал на необходимость соблюдать «информационную гигиену» и не «подыгрывать России».