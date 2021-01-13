Украинец попытался прорваться в Крым через погранзаставу. Видео

Житель Запорожья попытался прорваться в Крым через контрольно-пропускной пункт «Чонгар» на русско-украинской границе. Мужчина протаранил установленное заграждение на своем внедорожнике.

Кадры с места происшествия опубликовала Госпогранслужба Украины. Nissan подъехал на пропускной пункт еще в понедельник 11 января.

Управлявший автомобилем украинец закрылся внутри салона и не дал пограничникам осмотреть транспортное средство. На выезде он дважды попробовал пойти на таран и снести механизм принудительной остановки, но сотрудники службы задержали его.

На размещенном видео пограничники окружили машину, а один из силовиков попытался открыть дверь иномарки. Nissan сдал назад и врезался в шлагбаум, после чего мужчину вытащили из иномарки.

Когда силовики вели украинца, он вел себя агрессивно и угрожал им. В итоге водителя привлекли к административной ответственности и передали полиции. Ему вменили неповиновение законному распоряжению военнослужащих погранслужбы.

В конце декабря пограничники не пустили на Украину блогера из РФ, поскольку девушка ранее отдыхала в Крыму.