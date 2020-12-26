Блогерше запретили въезд на Украину из-за отдыха в Крыму

Во въезде отказали пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев». Они обратили внимание на 26-летнюю девушку во время оформления пассажиров авиарейса, прибывшего из Турции.

«Она нарушила порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию АР Крым. Нарушителем оказалась российская блогерша», — говорится в сообщении.

Девушка теперь не сможет попасть на Украину в течение трех лет. Сейчас она ждет обратного рейса. Имя россиянки не называется.

Ранее пограничники в аэропорту Киева не впустили на территорию страны основателя российской группы «Звуки Му» Петра Мамонова. Музыканту также запретили въезд на Украину на три года из-за посещения Крыма. Ведущего депортировали из аэропорта Борисполь обратным рейсом.

По данным Службы безопасности Украины (СБУ), в 2019 году пограничники не впустили в страну более семи тысяч россиян.