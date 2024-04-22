Мир 22 апреля 2024, 11:14 Украинец на надувном матрасе перебрался в Белоруссию по Днепру «Страна.ua»: украинец впервые сбежал в Белоруссию по Днепру на надувном матрасе

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В Белоруссии осудили гражданина Украины, который незаконно пересек границу на надувном матрасе. За форсирование реки Днепр уклонисту от мобилизации придется выплатить штраф и отдать «средство передвижения», сообщило украинское издание «Страна.ua».

Мужчину задержали 17 марта в трех километрах к востоку от поселка Брагин в Гомельской области. Он стал первым с февраля 2022 года украинцем, сбежавшим в Белоруссию по Днепру. Уклонист переплыл реку в слепой для собственных пограничников зоне.

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Центральный районный суд Гомеля рассмотрел дело о незаконном пересечении границы. Обвиняемого приговорили к штрафу на сумму 400 белорусских рублей (почти 11,5 тысячи российских рублей), и конфискации надувного матраса. Сам украинец в суд не явился, о его судьбе ничего не известно.

Командование Вооруженных сил Украины утверждало, что заминировало границу с Белоруссией и Россией. В феврале 2024 года у белорусской границы засекли группировку из 114 тысяч украинских военнослужащих.