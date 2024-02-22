Мир 22 февраля 2024, 12:35 Украина стянула к границе с Белоруссией до 114 тысяч военных Минобороны Белоруссии: Украина сосредоточила на границе до 114 тысяч военных Ministry of Defense of Ukraine

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Украина сосредоточила на границе с Белоруссией ударную группировку войск. Об этом сообщил глава белорусского Минобороны Виктор Хренин в эфире телеканала «Россия 24».

Непосредственно для охраны границы Вооруженные силы Украины используют всего около 17 тысяч военнослужащих. В то же время сложившаяся ситуация не требует наращивания военных сил Белоруссии на границе, добавил Хренин.

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«На сегодняшний день — порядка 112-114 тысяч эта группировка», — сказал он.

На минувшей неделе КГБ задержал диверсионно-разведывательную группу. В Лельчицком районе Гомельской области объявляли режим контртеррористической операции.

В январе в Белоруссии задержали украинца, который по заданию спецслужб переправлял в республику оружие, беспилотники и взрывчатку. Во время выполнения заданий СБУ мужчина привлекал белорусов и поручал им оборудовать тайники для хранения оружия. Несколько тайников обнаружили в лесу во время расследования.