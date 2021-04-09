Украине предсказали кризис из-за обнищания населения

Украину ожидает серьезный социально-политический кризис из-за обнищания населения. Такое мнение высказал экс-министр экономики республики Виктор Суслов, занимавший этот пост в 1997–1998 годах.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Первый независимый».

«У нас 90% населения, как мы скоро увидим, будет за чертой бедности, и у нас будет 10% достаточно богатых людей. Но такие общества неустойчивы. Нас ждет серьезный социально-политический кризис», — приводит его слова РИА «Новости».

По данным опроса, проведенного в марте социологической службой Разумкова, почти 70% населения во всех регионах Украины считают, что страна развивается в неправильном направлении и негативно оценивают экономическую ситуацию. При том более половины респондентов уверены, в экономическое положение республики в ближайшее время не изменится.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказал предположение, что обнищание граждан республики кому-то выгодно. Тем, кого устраивает дешевая рабочая сила, и есть возможность извлекать сверхприбыли.