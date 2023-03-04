Мир 04 марта 2023, 23:18 Зеленскому предрекли бегство после поражения Украины Экс-советник Пентагона Макгрегор: Зеленский сбежит на Запад после поражения Украины РИА «Новости»

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Главе киевского режима Владимиру Зеленскому придется бежать на Запад после поражения Украины. Такое мнение выразил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стефану Гарднеру, которое опубликовали на YouTube-канале.

Он заявил, что Зеленский и его свита имеет крупные банковские счета на Кипре. Они также владеют недвижимостью в странах Запада.

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«Я уверен, что, когда конфликт закончится, он сбежит туда задолго до того, как до него доберутся. Он вполне может осесть в США», — сказал Макгрегор.

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Он считает, что Соединенные Штаты и их союзники сделали ставку на украинского президента как на актера. Зеленскому удалось справиться с такой сложной ролью. Но ему не хватило профессиональных знаний и навыков для более глубокого понимания сложившей политической ситуации, отметил полковник.

Коррумпированные украинские чиновники получили огромное количество американских денег. Они занимаются сбытом зарубежного оружия на черном рынке, отмывают выделенных средств и прячут украденное за границей, заключил Макгрегор.

Сам Зеленский накануне снова заявил, что бойцы киевского режима испытывают дефицит боеприпасов. Им не хватает танков, военных самолетов и артиллерии.