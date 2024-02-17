Мир

17 февраля 2024, 20:19

Украине предрекли судьбу Германии, проигравшей во Второй мировой войне

BI: стратегия Украины повторяет проигрышные действия Германии во Второй мировой

Читать 360tv в

Украинская армия перешла к стратегии «активной обороны», которая имеет сходство с провальными действиями Третьего рейха, приведшими к проигрышу Германии во Второй мировой войне. Такое предположение выдвинул обозреватель издания Business Insider.

Автор материала напомнил, что стратегия немецкого командования в 1943 году подразумевала мобильную агрессивную оборону против более многочисленной Красной армии. Третий рейх таким образом хотел остановить серию наступлений советских войск.

Реклама

«Сегодняшняя Украина <…> выбрала стратегию, которая повторяет немецкий подход 80-летней давности», — отметил автор.

Украинское командование решило перейти к «активной обороне» после провала летнего контрнаступления, к которому добавился дефицит боеприпасов. Автор материала выразил уверенность, что такой подход не поможет победить Россию.

Командование ВСУ признало, что вывести войска из Авдеевки без потерь — очень сложная задача. Военнослужащие вынуждены отступать с боями.

Германия

Вторая мировая война

Войны

ВСУ

Россия

Украина

Армия

Реклама

Реклама