Мир 17 февраля 2024, 18:49 ВСУ признали сложность выхода из Авдеевки без потерь Замкомандира бригады ВСУ Жорин назвал выход из Авдеевки сложной задачей РИА «Новости»

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Отвод военнослужащих ВСУ из Авдеевки оказался сложной задачей. Такое мнение высказал замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин. Его процитировало издание «Страна.ua».

По его словам, выход из населенного пункта — решение правильное и логичное, но военные вынуждены отступать со своих позиций, фактически вступая в бои с наступающей российской армией.

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«Ситуация в целом на этом направлении тяжелая, впереди нас ждут очень сложные бои», — пояснил военнослужащий.

В ночь на субботу, 17 февраля, новый главком ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе бойцов из Авдеевки. Украинское руководство назвало главными причинами такого решения недостаточную помощь западных союзников, а также нехватку боеприпасов.

Ранее военнослужащие ВС России подняли триколор над коксохимическим заводом в Авдеевке. До этого украинские штурмовики попали в окружение.