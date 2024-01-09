Мир 09 января 2024, 19:16 «Вопрос выживания». Разведчик ВСУ раскрыл причину нежелания украинских мужчин служить Разведчик ВСУ: молодежь Украины далека от патриотизма, поэтому не идет в армию Pxhere

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Почти все украинские мужчины не хотят служить. Всего 20% от числа тех, кого хотят мобилизовать, мотивированы идти в армию. Такое заявление сделал командир разведывательного взвода 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ в интервью «Украинской правде».

«Большинство мужчин не хотят служить. Потому что это поколение, которое родились в 80-90-е, мы не воспитывали в патриотизме, этого настроения нет в массах», — признал он.

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Но усиление мобилизации — «вопрос выживания, армии, боеспособности войска». Командир разведвзвода заявил, что людей не хватает, а военные на позициях вымотаны, истощены и нуждаются в отдыхе. Кроме того, они рискуют получить серьезные заболевания.

В украинских селах участились ночные рейды военкомов в поисках подлежащих мобилизации мужчин. Людей отправляют в армию насильно, даже выбивают двери в жилища. Украинцы продолжают придумывать изощренные способы избежать призыва. Но власти в свою очередь рассматривают новый закон о мобилизации. Они хотят ограничить уклонистов в правах. При этом документ будет распространяться даже на жителей, уехавших за границу. от призыва в ряды ВСУ граждане Украины будут ограничены в правах.