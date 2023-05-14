14 мая 2023, 02:57
Украине предрекли провал контрнаступления из-за давления США
Генерал США Ходжес: своим давлением Вашингтон может испортить контрнаступление ВСУ
Планы Украины по контрнаступлению могут провалиться из-за излишнего давления Вашингтона на киевский режим. Таким прогнозом поделился бывший командующий силами НАТО в Европе генерал Бен Ходжес, его процитировал журнал Business Insider.
По его словам, в администрации американского президента Джо Байдена есть политики, которые выступают против «победы Украины». Поэтому Белый дом не может определиться с целью помощи ВСУ.
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«Все может запороть оказание Западом сильного давления на Украину», —сказал Ходжес.
Другой собеседник издания полковник морской пехоты США в отставке Марк Кансиан предположил, что конфликт на Украине может длиться бесконечно. С его слов, Вашингтон отправляет деньги украинским властям без надежды на особый результат. В НАТО же стала нарастать паника из-за того, что вложенные в Киев миллиарды долларов не окупятся.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что ВСУ понадобится еще немного времени для подготовки к контрнаступлению. По его мнению, украинские военные могут добиться успехов, но без больших потер не обойдется.
США
Украина
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