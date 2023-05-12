Мир 12 мая 2023, 22:08 Зеленский тайно предупредил Запад о провале контрнаступления ВСУ NYT: Запад получил секретное послание от Зеленского о возможном провале контрудара ВСУ РИА «Новости»

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Своим заявлением о переносе контрнаступления ВСУ президент Украины Владимир Зеленский передал Западу другую информацию. Такое мнение выразили журналисты The New York Times со ссылкой на экспертов.

Киевский аналитик Мария Золкина поделилась предположением, что таким образом президент Украины отправил западным странам секретное послание, в котором речь шла о возможном провале контрудара ВСУ.

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«Это было частью политического заявления, чтобы заставить западных партнеров ускорить поставки оружия. Вероятно, Зеленский также хотел управлять ожиданиями Запада на случай, если контрнаступление окажется провальным», — сказала она.

По словам бывшего офицер ВСУ Тараса Чмута, количества техники и боеприпасов, которые получила Украина не хватит для успешной атаки.

Он пояснил, что словами о переносе контрнаступления Зеленский намекнул США и Евросоюзу об ослаблении украинского ПВО из-за ударов российских авиабомб.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что ВСУ нужно еще немного времени, чтобы подготовиться к контрнаступлению. По его мнению, украинские военные способны добиться успехов, но без больших потер не обойтись.