Мир 12 января 2023, 23:08 Украине предрекли проблемы из-за поставок западного вооружения Обозреватели NI предсказали оперативные проблемы у Украины из-за западного оружия YouTube

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Решение западных стран поставить Украине бронемашины ухудшит положение ВСУ из-за сложности их обслуживания, считают обозреватели National Interest Эдвард Сало и Бен Хазен.

11 января США объявили о планах поставить Киеву БМП Bradley, а Германия — БМП Marder и ЗРК Patriot. Французский лидер Эммануэль Макрон говорил о предоставлении бронеавтомобилей и танков. Авторы публикации уверены, что это не останется без последствий.

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«Обеспечение солдат разным вещевым снаряжением и рюкзаками — еще можно понять, но предоставление военным трех разных боевых машин пехоты с тремя разными противотанковыми ракетами приведет к оперативным проблемам», — подчеркнули Сало и Хазен.

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Внедрение БМП сопряжено не только с облуживанием. Речь также идет о необходимом обучении обращению с техникой. Западу придется обучать украинских военнослужащих, а это фактически означает их участие в конфликте. Такого мнения придерживает посол России в США Анатолий Антонов.