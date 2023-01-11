11 января 2023, 05:50
США подтвердили свое участие в конфликте на Украине — Антонов
Посол Антонов: США фактически подтвердили свое участие в конфликте на Украине
Решение Минобороны США обучать бойцов ВСУ обращению с ЗРК Patriot подтверждает участие американцев в конфликте на Украине, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова привело РИА «Новости».
«Решение военного ведомства США организовать курс обучения на базе Fort Sill в штате Оклахома является очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте на стороне нацистских преступников из Киева», — отметил российский дипломат.
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Москва настаивает, что такие действия американской администрации представляют угрозу. Поставки Киеву систем Patriot лишь затягивают кризис на Украине, это ведет только к эскалации.
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Системы Patriot включили в новый пакет военной помощи Украине. Его представили украинскому президенту Владимиру Зеленскому во время его визита в США.
Кроме Америки Киеву помогают Германия, Франция, Польша и другие страны. Ранее российский посол в Канаде Олег Степанов заявил, что считает нелепым решение премьера Джастина Трюдо и кабинета министров оказать поддержку ВСУ.
США
Украина
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