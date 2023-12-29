Мир 29 декабря 2023, 10:26 Украине предрекли ослабление западной поддержки из-за бегства ВСУ из Марьинки The Telegraph: сдача ВСУ Марьинки оказалась ударом по западной поддержке Украины Министерство обороны Украины

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ВСУ сдали российским военным Марьинку и тем самым нанесли еще один удар по поддержке Украины со стороны Запада. Об этом газете Telegraph заявил отставной британский полковник Ричард Кемп.

Он предположил, что помощь со стороны западных стран будет ослабевать из-за череды поражений украинской армии.

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«Еще один удар по международной поддержке Украины, которая ослабевает уже несколько месяцев, а впереди будет еще хуже», — указал британский полковник в отставке.

Эксперт напомнил, что из-за конфликта между Израилем и ХАМАС, а также из-за внутренних проблем стран Запада надежды Украины на получение дополнительной военной помощи тают с каждым днем. По словам Кемпа, 2024 год станет определяющим в Европе.

«Вероятно, он будет включать в себя новые победы России на Украине», — заключил он.

Ранее ВС России начали проводить новую фазу наступления в районе Авдеевки. Минобороны планирует закрыть «авдеевское кольцо» и взять город под полный огневой контроль.