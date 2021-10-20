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    20 октября 2021, 08:45

    Работодатели призвали власти Украины обратить внимание на энергетическую катастрофу

    Федерация работодателей Украины: на рынках энергетических ресурсов страны сложилась катастрофическая ситуация

    Анастасия Калинина

    На Украине на рынках энергетических ресурсов творится катастрофическая ситуация. Об этом в своем заявлении указали представители Федерации работодателей страны. Документ опубликован на сайте организации.

    Работодатели призвали власти Украины обратить внимание на энергетическую катастрофу

    «Катастрофическая ситуация, сложившаяся на рынках энергоресурсов Украины, для защиты промышленности и экономики Украины в целом требует срочных действий власти», — говорится в документе.

    В этом году произошел огромный рост стоимости энергоресурсов, поэтому сложилась ситуация, когда цена на газ для украинских предприятий в четыре-пять раз выше, чем у их конкурентов. Авторы заявления беспокоятся, что подобное положение дел способно спровоцировать негативные последствия для национальной экономики. Например, могут начаться сокращения на предприятиях или закрываться компании, увеличится трудовая миграция, поступления в государственные и муниципальные бюджеты сократятся.

    Незадолго до публикации этого документа партия «Батькивщина» Юлии Тимошенко потребовала объявить чрезвычайное положение в энергетике. Представители связали это с критической ситуацией с запасами газа в стране и завышенными тарифами ЖКХ.

    Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский заверил жителей, что в стране есть достаточный объем газа.