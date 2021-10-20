Работодатели призвали власти Украины обратить внимание на энергетическую катастрофу

На Украине на рынках энергетических ресурсов творится катастрофическая ситуация. Об этом в своем заявлении указали представители Федерации работодателей страны. Документ опубликован на сайте организации.

«Катастрофическая ситуация, сложившаяся на рынках энергоресурсов Украины, для защиты промышленности и экономики Украины в целом требует срочных действий власти», — говорится в документе.

В этом году произошел огромный рост стоимости энергоресурсов, поэтому сложилась ситуация, когда цена на газ для украинских предприятий в четыре-пять раз выше, чем у их конкурентов. Авторы заявления беспокоятся, что подобное положение дел способно спровоцировать негативные последствия для национальной экономики. Например, могут начаться сокращения на предприятиях или закрываться компании, увеличится трудовая миграция, поступления в государственные и муниципальные бюджеты сократятся.

Незадолго до публикации этого документа партия «Батькивщина» Юлии Тимошенко потребовала объявить чрезвычайное положение в энергетике. Представители связали это с критической ситуацией с запасами газа в стране и завышенными тарифами ЖКХ.

Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский заверил жителей, что в стране есть достаточный объем газа.