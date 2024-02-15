Мир 15 февраля 2024, 16:15 Украине посоветовали опасаться повторения судьбы Косова Politico: Украине нужно быть аккуратнее в желаниях и помнить о судьбе Косова Soeren Stache / Global Look Press

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Властям Украины рекомендовали помнить о судьбе Косова, в ситуацию вокруг которого так же активно вмешивались США. Такой совет опубликовала газета Politico.

Авторы материала заметили, что если взять Косово за ориентир в нынешних условиях, то украинцам следует быть осторожными в своих желаниях.

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По мнению журналистов, если для Украины задача по восстановлению инфраструктуры станет серьезным вызовом, то для Соединенных Штатов — просто новой возможностью для бизнеса.

Также газета напомнила, что в каждом конфликте, где наблюдалось активное участие американцев, представители этой страны проявляли интерес в поддержке только до тех пор, пока крупный бизнес Соединенных Штатов не выжмет из этого «присутствия» все возможное.

Вместе с тем в США далеко не все разделяют стремление администрации нынешнего президента страны Джо Байдена продолжать спонсирование Украины. В частности, мнение о том, что финансирование нужно прекратить, озвучила ранее республиканский кандидат в конгресс от штата Аризона Кэтлин Уинн.

«Им дают слишком много денег, и эти деньги, которые они получают, идут на вещи, которые мы даже не покрываем в своей собственной стране», — подчеркнула она.