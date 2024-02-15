15 февраля 2024, 09:41
Не должны получить ни цента. В США осудили продолжение спонсирования Украины
Республиканка Уинн: Украина не должна получить от США ни цента
Соединенным Штатам нужно прекратить финансировать Украину, заявила РИА «Новости» республиканский кандидат в конгресс от штата Аризона Кэтлин Уинн. По словам политика, республика получает слишком много финансовой помощи.
«Им дают слишком много денег, и эти деньги, которые они получают, идут на вещи, которые мы даже не покрываем в своей собственной стране», — подчеркнула республиканка.
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В частности, она обратила внимание на вопрос с оплатой пенсий украинским полицейским, поинтересовавшись, почему отвечать за такую статью расходов должны США.
«Помимо прочего, это прокси-война», — добавила Уинн.
По ее мнению, украинские власти больше не должны получить от США «ни цента». В случае своего избрания политик намерена выступать против нового финансирования.
Также Уинн добавила, что Украина для Штатов не является важным союзником, чего нельзя сказать об Израиле — этой стане, по ее мнению, нужно продолжать оказывать помощь.
Как уточнило РИА «Новости», с начала проведения Россией специальной военной операции Штаты выделили на поддержку Украины более 75 миллиардов долларов. Причем военной помощью страна не ограничивается. Средства отправляют Киеву и на соцрасходы, в частности выплату пенсий.
США
Украина
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