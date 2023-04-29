Спецоперация 29 апреля 2023, 17:38 Зеленского заподозрили в попытке втянуть НАТО в конфликт с Россией Экс-разведчик ВС США Риттер заявил о попытке Зеленского втянуть НАТО в конфликт с Россией Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Украинский президент Владимир Зеленский пересмотрел свое отношение к возможностям ВСУ и хочет в будущем втянуть в конфликт с Россией альянс НАТО. Об этом в интервью журналисту Стивену Гарднеру на YouTube сообщил бывший разведчик армии США Скотт Риттер.

По его словам, украинское командование ищет возможности, чтобы втянуть военный блок в открытое противостояние с Россией для улучшения ситуации ВСУ.

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«Зеленский столкнулся суровой реальностью, что его страна почти проиграла. Теперь он отчаянно желает поменять ситуацию», — сказал Риттер.

Также бывший американский военный отметил, что окружение Зеленского напрямую советует ему пытаться прибегнуть к военной помощи со стороны НАТО.

«В этой ситуации угрозы ядерной войны существенно вырастут. Чтобы не допустить такой эскалации, власти США все чаще стали вмешиваться в решения, принимаемые Украиной», — добавил он.

Ранее Риттер предрек Украине полное разрушение в случае попытки атаки на Москву.