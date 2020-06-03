Украине не понравилась идея Трампа пригласить Россию на саммит G7
Пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко в беседе с агентством УНИАН подвергла критике идею Дональда Трампа.
Планы американского президента, подчеркнула она, упростят жизнь российским дипломатам. Они получат дополнительный шанс «добиться восстановления статуса РФ как полноправного участника G7» и снятия антироссийских санкций.
Саммит G7 пройдет в сентябре. США выступают принимающей стороной. В телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным Трамп упомянул, что хочет пригласить на него не только российского лидера, но и глав Индии, Австралии и Республики Корея.
Власти Канады и Великобритании уже высказались против инициативы главы Белого дома. По мнению политолога, в Лондоне и Оттаве тоже относятся к такой возможности как к «уступке со стороны Запада». Москва пока интереса к участию в саммите не проявляла.