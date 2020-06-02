Политолог прокомментировал призыв властей Канады и Британии не приглашать Россию на G7
Андрей Кортунов, гендиректор Российского совета по международным делам, политолог, в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал призыв властей Канады и Британии не приглашать Россию на предстоящий в США саммит G7. Он считает, что причина такого предложения в том, что мировое сообщество расценить это, как победу Москвы.
«Лондон и Оттава последовательно и на протяжении многих лет высказываются против возвращения Москвы в формат G7. В их представлении присутствие России даже в качестве гостя будет означать уступку со стороны Запада», — подчеркнул политолог.
Так как президент США Дональд Трамп является принимающей стороной, он может инициировать приглашение гостей. Однако решения принимаются совместно, поэтому на данный момент не ясно, как страны-участницы придут к единому мнению касательно России.
Кортунов также отметил, что Москва не демонстрирует интерес к участию в саммите.