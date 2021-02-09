«Другим больше достанется». Песков прокомментировал слова Зеленского о русской вакцине

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что на российскую вакцину высокий спрос. Отказ Украины от препарата «Спутник V» позволит отправить другим странам большее количество партий.

Позиция Киева, который не доверяет надежности российской вакцины, «серьезно противоречит» научным данным, заявил пресс-секретарь. Комментарий Кремля на нежелание Владимира Зеленского закупать у России вакцину от коронавируса опубликовало РИА «Новости».

«Как говорится, если Украина не хочет, другим странам больше достанется, которые просят эту вакцину и готовы ее принять с благодарностью», — прокомментировал Песков нежелание Владимира Зеленского закупать у России вакцину от коронавируса.

В Кремле уверены, что на Украине есть много людей, которые хотели бы вакцинироваться «Спутником V», а нежелание властей страны использовать препарат — позиция абсолютного меньшинства.

Глобальный спрос на российскую вакцину, по утверждению Пескова, настолько велик, что потенциал производства пока не позволяет оперативно его удовлетворить.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что не будет прививать украинцев российским препаратом «Спутник V», потому что они «не кролики», на них экспериментировать нельзя.