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    22 марта 2022, 18:26

    Украина заподозрила Венгрию в желании забрать Закарпатье

    Вице-премьер Украины Верещук заявила о желании Венгрии заполучить Закарпатье

    Александр Блинов

    Украинский вице-премьер Ирина Верещук предположила, что Венгрия хочет забрать у ее страны Закарпатье. Венгерские власти заняли в отношении Украины позицию, близкую к пророссийской, заявила чиновница, передало РИА «Новости».

    Украина заподозрила Венгрию в желании забрать Закарпатье

    Верещук заявила, что даже сателлиты РФ из бывшего СССР сейчас не ведут себя так, как Венгрия, которая отказывается поддержать Украину. По ее словам, это в первую очередь удивляет украинских венгров.

    «Санкции не поддерживают. Оружие не только не дают, но и не пропускают через свою территорию поставки оружия из других стран. Фактически на все говорят „нет“», — посетовала она.

    Риторика венгерских властей уже близка к пророссийской, по мнению Верещук. Она поделилась своими опасениями, что для Украины это ничем хорошим не закончится.

    «Что это? Хочется дешевый российский газ? Или, может, хочется нашего Закарпатья?» — сказала она.

    Однако венграм вряд ли удастся «перемигиваться с россиянами», добавила Верещук. Она призвала Венгрию не повторять ошибок Второй мировой войны.

    Бывший глава Закарпатья Геннадий Москаль ранее призвал украинцев готовиться к замене газа на дрова.