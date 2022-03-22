Украина заподозрила Венгрию в желании забрать Закарпатье

Украинский вице-премьер Ирина Верещук предположила, что Венгрия хочет забрать у ее страны Закарпатье. Венгерские власти заняли в отношении Украины позицию, близкую к пророссийской, заявила чиновница, передало РИА «Новости».

Верещук заявила, что даже сателлиты РФ из бывшего СССР сейчас не ведут себя так, как Венгрия, которая отказывается поддержать Украину. По ее словам, это в первую очередь удивляет украинских венгров.

«Санкции не поддерживают. Оружие не только не дают, но и не пропускают через свою территорию поставки оружия из других стран. Фактически на все говорят „нет“», — посетовала она.

Риторика венгерских властей уже близка к пророссийской, по мнению Верещук. Она поделилась своими опасениями, что для Украины это ничем хорошим не закончится.

«Что это? Хочется дешевый российский газ? Или, может, хочется нашего Закарпатья?» — сказала она.

Однако венграм вряд ли удастся «перемигиваться с россиянами», добавила Верещук. Она призвала Венгрию не повторять ошибок Второй мировой войны.

Бывший глава Закарпатья Геннадий Москаль ранее призвал украинцев готовиться к замене газа на дрова.