Украина заподозрила Венгрию в желании забрать Закарпатье
Вице-премьер Украины Верещук заявила о желании Венгрии заполучить Закарпатье
Украинский вице-премьер Ирина Верещук предположила, что Венгрия хочет забрать у ее страны Закарпатье. Венгерские власти заняли в отношении Украины позицию, близкую к пророссийской, заявила чиновница, передало РИА «Новости».
Верещук заявила, что даже сателлиты РФ из бывшего СССР сейчас не ведут себя так, как Венгрия, которая отказывается поддержать Украину. По ее словам, это в первую очередь удивляет украинских венгров.
«Санкции не поддерживают. Оружие не только не дают, но и не пропускают через свою территорию поставки оружия из других стран. Фактически на все говорят „нет“», — посетовала она.
Риторика венгерских властей уже близка к пророссийской, по мнению Верещук. Она поделилась своими опасениями, что для Украины это ничем хорошим не закончится.
«Что это? Хочется дешевый российский газ? Или, может, хочется нашего Закарпатья?» — сказала она.
Однако венграм вряд ли удастся «перемигиваться с россиянами», добавила Верещук. Она призвала Венгрию не повторять ошибок Второй мировой войны.
Бывший глава Закарпатья Геннадий Москаль ранее призвал украинцев готовиться к замене газа на дрова.