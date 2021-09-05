Экс-глава Закарпатья предупредил украинцев о замене газа на дрова и солому

Украинские власти должны осознать, что если они не хотят покупать российский газ, то жители страны будут обогревать себя зимой дровами, сеном и углем, которого, правда, тоже нет. Об этом заявил бывший глава Закарпатской областной администрации, экс-депутат Рады Геннадий Москаль.

По его мнению, «Нафтогаз» и «Газпром» должны вести переговоры без политики, в противном случае зимой украинцы будут замерзать, сообщил местный телеканал «НАШ».

«А что, зимой мы будем с вами замерзать? Позиция власти должна быть другой — газ у агрессора мы не покупаем. Значит, переходим на дрова, солому, сено и уголь, которого тоже нет», — сказал Москаль.

Политик посоветовал реально смотреть на вещи и понять, что газотранспортная система Украины связана с сетью «Газпрома», поэтому пока республика может позволить себе только российское топливо.

Ранее бывший министр по вопросам ЖКХ Украины Алексей Кучеренко заявил о грядущей в ближайшие пару месяцев энергетической катастрофе. По его словам, совсем скоро Украина будет вынуждена покупать две трети от требуемого газа по рыночной цене, но это не заложено в бюджетах промышленности, бизнеса и госучреждений.