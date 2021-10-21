В процессе сертификации газопровода «Северный поток — 2» решил участвовать «Оператор ГТС Украины». Он уже подал заявку немецкому энергетическому регулятору Bundesnetzagentur.

Глава компании Сергей Макогон написал в Facebook, что Украина по-прежнему противостоит проекту «Северный поток — 2».

«„Северный поток-2“ <…> несет риски национальной безопасности Украины, нарушает права и коммерческие интересы непосредственно ОГЦУ, разрушает европейскую энергетическую архитектуру, противоречит принципам энергетической солидарности ЕС и угрожает безопасности поставок газа в Европу», — завил он.

Макогон подчеркнул, что позиции «Газпрома» после запуска «Северного потока — 2» только усилятся.

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов пояснил сайту RT, что подача документов «Оператором ГТС Украины» является только пропагандистским трюком.

«Это давление на немецкую сторону», — подчеркнул он.

Украинская сторона, добавил он, продолжает «абсолютно бессмысленную и вредную для экономики и народа» страны политику.