Российский газопровод «Северный поток — 2» не угрожает экономике Великобритании. Об этом заявили журналисты британского издания Daily Express в одном из своих материалов.

Авторы статьи сослались на слова министра предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенга, который заявил, что Великобритании не нужно участие в проекте «Северный поток — 2». Не нуждается Лондон и в хранилищах для газа.

«Мы гораздо меньше зависим от поставок из России, чем многие наши партнеры из ЕС», — объяснил политик, намекая на нынешний европейский энергетический кризис.

Таким образом, Великобритания не станет участником «Северного потока — 2», поэтому он не окажет на страну никакого влияния. Журналисты Daily Express отметили, что Британия сама вырабатывает необходимое ей топливо, а главным импортером для нее выступает Норвегия.

Первую линию «Северного потока — 2» проложили в июне, вторую — в сентябре. Компания «Газпром» заявила, что начало поставок планируется до завершения 2021 года, пробный запуск газа уже провели.