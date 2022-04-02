Украина заявила о желании получить из активов РФ 400 миллиардов на восстановление страны

Власти Украины рассчитывают получить 400 миллиардов долларов из средств российских активов, замороженных европейскими странами, в фонд восстановления после окончания спецоперации. Об этом украинскому телеканалу «Украина-24» заявил советник президента Владимира Зеленского, экономист Олег Устенко.

Он объяснил эту сумму необходимостью восстанавливать инфраструктуру страны после специальной операции РФ.

«Прежде всего, 300 миллиардов долларов из замороженных средств российского Центробанка, а еще 100 миллиардов из активов ближайшего окружения президента Владимира Путина», — заявил экономист.

Устенко сообщил, что общая сумма потерь Украины от спецоперации составит порядка триллиона долларов.

«Также дополнительно мы рассчитываем на средства наших западных партнеров», — заключил он.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил о намерении выделить Украине 300 миллионов евро в качестве военной помощи.