Украина заявила о желании получить из активов РФ 400 миллиардов на восстановление страны
Экономист Устенко: Киев хочет получить 400 миллиардов долларов из российских активов
Власти Украины рассчитывают получить 400 миллиардов долларов из средств российских активов, замороженных европейскими странами, в фонд восстановления после окончания спецоперации. Об этом украинскому телеканалу «Украина-24» заявил советник президента Владимира Зеленского, экономист Олег Устенко.
Он объяснил эту сумму необходимостью восстанавливать инфраструктуру страны после специальной операции РФ.
«Прежде всего, 300 миллиардов долларов из замороженных средств российского Центробанка, а еще 100 миллиардов из активов ближайшего окружения президента Владимира Путина», — заявил экономист.
Устенко сообщил, что общая сумма потерь Украины от спецоперации составит порядка триллиона долларов.
«Также дополнительно мы рассчитываем на средства наших западных партнеров», — заключил он.
Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил о намерении выделить Украине 300 миллионов евро в качестве военной помощи.