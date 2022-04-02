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    02 апреля 2022, 15:07

    Украина заявила о желании получить из активов РФ 400 миллиардов на восстановление страны

    Экономист Устенко: Киев хочет получить 400 миллиардов долларов из российских активов

    Максим Зинкин

    Власти Украины рассчитывают получить 400 миллиардов долларов из средств российских активов, замороженных европейскими странами, в фонд восстановления после окончания спецоперации. Об этом украинскому телеканалу «Украина-24» заявил советник президента Владимира Зеленского, экономист Олег Устенко.

    Украина заявила о желании получить из активов РФ 400 миллиардов на восстановление страны

    Он объяснил эту сумму необходимостью восстанавливать инфраструктуру страны после специальной операции РФ.

    «Прежде всего, 300 миллиардов долларов из замороженных средств российского Центробанка, а еще 100 миллиардов из активов ближайшего окружения президента Владимира Путина», — заявил экономист.

    Устенко сообщил, что общая сумма потерь Украины от спецоперации составит порядка триллиона долларов.

    «Также дополнительно мы рассчитываем на средства наших западных партнеров», — заключил он.

    Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил о намерении выделить Украине 300 миллионов евро в качестве военной помощи.