США выделят Украине дополнительную военную «помощь» в размере 300 миллионов долларов. С таким заявлением выступил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Министерство обороны США выделит до 300 миллионов долларов США помощи безопасности, чтобы поддержать оборонные способности Украины», — говорится в заявлении представителя Пентагона. Его слова цитирует РИА «Новости».

США не торопятся призывать украинского президента Владимира Зеленского к плодотворным переговорам с Россией ради мирного существования народа. Помощник главы Белого дома Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Штаты не намерены оказывать давление на Украину, чтобы вынудить президента страны пойти на дипломатическую договоренность с РФ.

Штаты специально затягивают кризис на Украине, поскольку хотят расширить свое влияние в Европе, сделав общим врагом Россию. Санкции же должны ослабить конкурентов в сфере экономики. Тогда Соединенные Штаты смогут продвинуть на новые рынки свою продукцию и заработать на продажах вооружения.