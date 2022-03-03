Украина заявила о смене места переговоров

Второй раунд переговоров России и Украины состоится не в Беловежской пуще. Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в Facebook. Он пообещал позже сообщить детали.

«Информация о проведении переговоров в Беловежской пуще не соответствует действительности. Переговоры действительно будут, но место другое. Все детали позже», — написал он.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский подчеркнул, что Беловежскую пущу в качестве места для встречи делегации выбрали по обоюдному решению. Представители российской стороны прибыли туда вечером 2 марта.

Украинскую делегацию ждали к утру следующего дня. Среди прочих тем, стороны должны обсудить прекращение огня и гарантии безопасности.

Поведение представителей Украины в переговорном процессе сочли наглым, беспардонным и не вписывающимся ни в какие рамки нормального процесса.

Первый раунд переговоров российской и украинской делегаций состоялся 28 февраля в Белоруссии. Диалог сторон продлился около пяти часов.