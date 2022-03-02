Российская делегация прибыла на второй раунд переговоров в Беловежскую пущу

Вечером 2 марта должен был начаться второй раунд переговоров между Россией и Украиной. Представители сторон встретятся в Беловежской пуще — это обоюдное решение. Российская делегация уже на месте.

Кадры с прибытием российской делегации в Беловежскую пущу опубликовало РИА «Новости» в Telegram.

Состав ее, подтвердил помощник президента Владимир Мединский, остался прежним. По его словам, украинская делегация выехала из Киева и должна прибыть утром 3 марта.

Мединский уточнил, что среди прочих тем на российско-украинских переговорах обсудят прекращение огня.

Глава МИД РФ Сергей Лавров пояснил, что в ходе второго раунда переговорного процесса Россия готова обсудить вопрос гарантий безопасности. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о желании их получить, уточнило РИА «Новости», в российском внешнеполитическом ведомстве сочли позитивным шагом.

Специалисты не ждут от новой встречи особенных результатов. Не исключено, что Украина тянет время, заставляя Россию замедлить спецоперацию, приостановить ее и действовать менее решительно.