Украина заявила о проблемах в переговорах с ЕС по антироссийским санкциям | 360°

Мир 13 сентября 2022, 16:46 Поделиться Telegram

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Viber Украина заявила о проблемах в переговорах с ЕС по антироссийским санкциям Глава МИД Украины Кулеба заявил о «потере аппетита» ЕС к санкциям против России РИА «Новости»

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Каждый новый пакет санкций против России дается Евросоюзу сложнее предыдущего, но говорить о полной потере интереса к введению новых ограничений пока рано. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью «РБК-Украина».

Сложившуюся ситуацию он сравнил с больным человеком, которому необходимо есть, чтобы восстановиться, но желания употреблять пищу у него нет.

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«Аппетит угасает, но не во всем Евросоюзе, а лишь в отдельных странах. В других государствах он остается чрезвычайно высоким. Это не только наши традиционные друзья — балтийские страны, Польша, Словакия и Чехия, но также и некоторые страны Западной Европы», — заявил Кулеба.

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Он напомнил, что решение о санкциях страны Евросоюза принимают только общим консенсусом. Поэтому сейчас ситуация с введением новых ограничений сталкивается с противостоянием несогласных.

«Я могу сразу сказать: каждый следующий пакет санкций будет даваться нам сложнее, чем предыдущий при нынешнем статус-кво», — добавил министр.

По словам Кулебы, самой главной темой сегодня остается введение предельной цены на российский газ, которую уже приняли страны G7. Кроме того, Украина настаивает на введении санкций против компании Росатом, чьи сотрудники сейчас проводят работу на Запорожской АЭС.

«Есть все основания применить санкции против них. Но есть страны в ЕС, которые против этого», — отметил Кулеба.

На вопрос о сроках введения нового пакета санкций против России он ответил, что это может произойти до конца года.

Страны Евросоюза не смогли прийти к единому мнению о введении предельных цен на российский газ. Поэтому пока этот вопрос отложили. Против выступили ряд государств, которые продолжают получать энергоноситель.

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