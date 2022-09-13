Предстоящую зиму в Евросоюзе назвали проверкой на прочность для руководства | 360°

Мир 13 сентября 2022, 16:13 Поделиться Telegram

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Viber Предстоящую зиму в Евросоюзе назвали проверкой на прочность для руководства Bloomberg: энергокризис зимой станет испытанием для руководства ЕС РИА Новости

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план, как европейским странам пережить зиму без поставок российских энергоносителей и избежать глубокого кризиса. Суровая правда заключается в том, что безболезненного варианта для ЕС не существует, а угроза нехватки энергии и социальных волнений стала реальностью. Об этом в своей колонке для агентства Bloomberg написал журналист Лайонел Лорен.

Данные опросов, проведенные в июне и июле, зафиксировали значительное снижение поддержки Украины и одобрения антироссийских санкций со стороны европейцев. Падение коррелирует с ростом цен на электроэнергию.

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«Это не сулит ничего хорошего для зимы, которая потребует солидарности в сокращении потребления энергии во избежание отключений, а также сохранения единой позиции стран в отношении России», — написал Лорен.

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Журналист подчеркнул, что в планах Еврокомиссии — ввести ограничение цен на электроэнергию и налоги на непредвиденные расходы. Эти позиции нашли согласие у министров энергетики стран ЕС. Но пока детали еще не проработаны, а риски полного прекращения поставок российского газа вполне реальны.

Если это произойдет, то расходы на энергоносители в Евросоюзе вырастут на 50 миллиардов евро — дополнительно к уже запланированным 460 миллиардам, которые страны потратили из-за роста цен на газ.

«Фон дер Ляйен должна четко и ясно сказать гражданам ЕС, что зима потребует жертв, и что потребление энергии придется снизить на 10−15%. А еще она должна довести до них, что страны-члены Евросоюза сделают все возможное, чтобы разделить издержки и максимально увеличить поставки газа из других источников, — отметил автор.

Достичь этого возможно, если страны Евросоюза откажутся от собственных интересов в энергетической сфере. То есть атомные станции Германии и месторождения природного газа в Нидерландах должны обеспечивать все европейские предприятия и дома, а не распространять энергию исключительно внутри своих границ.

Сегодня СМИ сообщили, что Евросоюз отказался от идеи введения предельных цен на российский газ. Входящие в объединение страны не смогли прийти к консенсусу по этому вопросу. Сейчас они рассматривают предложение Еврокомиссии о введении дополнительного налога на высокую прибыль энергетических компаний.

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