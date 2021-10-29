Депутат Верховной рады Герус сообщил о прекращении поставок угля из России на Украину

Депутат Верховной Рады Украины Андрей Герус рассказал о прекращении поставок угля из России. По его словам, эти меры начнут действовать с 1 ноября. Об этом сообщило издание «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал политика.

Герус пояснил, что речь идет об углях марки А (антрацит) и П (постное). В Украину его поставляли компании ДТЭК, «Донбассэнерго» и «Технова». При этом запрет не действует на коксующийся уголь. Он будет распространяться лишь на то сырье, которое используется в энергетике.

Ранее Андрей Герус обвинил президента Владимира Зеленского в предательстве. Это случилось после того, как власти заявили о возобновлении поставок электроэнергии из Белоруссии.