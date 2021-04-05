Украина заявила о праве на собственный русский язык

Россия не располагает монополией на русский язык. Киеву необходимо заявить, что у него есть свой «украинский русский». С таким заявлением в эфире телеканал «Дом» выступила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

Она подчеркнула, что «украинский русский язык» — это часть культурного разнообразия Украины. В качестве аргумента она привела английский, который используют в разных странах мира, но Великобритания при этом не заявляет, что язык принадлежит только ей.

«Так и Россия не является монополистом на русский язык, и нам пора давно самим демонополизировать этот русский и сказать громко, что в Украине есть украинский русский язык», — подчеркнула Юлия Мендель.

По ее словам, политическая элита страны спекулирует на языковом вопросе, а часть жителей страны в борьбе за сохранение собственного диалекта порождают в обществе ненависть. После этого Мендель отметила, что украинский язык нуждается в дополнительной защите.

В 2019 году Верховная рада Украины приняла закон, по которому украинский язык получил статус государственного. После этого документа появилась специальная «языковая комиссия», которая должна следить за использованием украинского чиновниками. Максимальный штраф за нарушение составляет до 6,8 тысяч гривен (245 долларов).

В конце марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов призвал жителей полностью отказаться от русского языка. По его словам, в противном случае Россия якобы начнет их защищать от украинцев, говорящих на других языках.