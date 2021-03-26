Украинцев предупредили об «угрозе», исходящей от русского языка

Украинцев призвали отказаться от русского языка в своей речи из-за якобы исходящей угрозы. Инициатива поступила от секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова в эфире радиостанции «Новое время».

Власти Украины должны любым путем избегать распространения русского языка. Иначе РФ якобы начнет защищать таких украинцев, «причем не спрашивая у этих граждан, нуждаются ли они» в этом.

«Если Украина начнет разговаривать на русском языке, то ждите, что Путин будет „защищать“ тех граждан», — предупредил Данилов.

По его мнению, это очень опасная ситуация для любой страны.

Данилов ранее также выступал с громкими антироссийскими заявлениями. Он призвал отказаться от названия «Донбасс», поскольку оно «навязано» Москвой. В ответ на это депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что этот регион просто не нужен Киеву. Он добавил, что Киев использует ситуацию на юго-востоке страны для усиления русофобской политики, а сам регион для них разменная монета.

Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания вступила в силу на Украине 16 января, напомнила «Газета.ru». Согласно документу, украинский язык обязателен для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.