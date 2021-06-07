Украина заявила о полученных от Байдена «максимальных гарантиях» безопасности

Американский президент Джо Байден дал Украине «максимальные гарантии безопасности» со стороны США. Об этом он заявил в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским, рассказал советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Президент Байден специально подчеркнул, что прекрасно понимает риски и точно гарантирует Украине максимальные гарантии ее безопасности», — цитирует Подоляка «РБК-Украина».

Байден провел телефонный разговор с Зеленским и пригласил его посетить Вашингтон этим летом. О беседе глав двух государств заявили в Белом доме. Американский лидер, как отмечается, заверил своего украинского коллегу в том, что намерен отстаивать суверенитет Украины на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве.