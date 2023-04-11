Мир 11 апреля 2023, 19:50 Украина заявила о неизменности планов, несмотря на утечку данных США Секретарь СНБО Данилов: утечка материалов Пентагона не повлияет на планы Украины Ministry of Defense of Ukraine

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Утечка секретных материалов Пентагона не повлияет на планы по контрнаступлению ВСУ. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в интервью телеканалу ARD.

По его словам, киевские власти примут решение о начале запланированного наступления «в самый последний момент». При этом Данилов отметил, что у Украины есть несколько планов анонсированного контрнаступления.

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«Я могу сказать, что число людей, знающих наши планы на нашей территории, крайне ограничено. И я не думаю, что источник СNN как-то с этим связан», — отметил секретарь СНБО.

Кроме того, Данилов заверил, что Украина находится в постоянном контакте со своими союзниками, в частности с США, Великобританией, Германией и Польшей, написал RT.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что утечка секретных документов США не скажется на отношениях киевского режима с союзниками на Западе.