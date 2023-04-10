Мир 10 апреля 2023, 21:15 Офис Зеленского прокомментировал утечку секретных документов США по Украине Подоляк: утечка секретных документов США не подорвет отношения Украины с Западом Официальный сайт президента Украины

Читать 360tv в

Утечка секретных документов США не повлияет на отношения Киева с союзниками на Западе. Об этом советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в эфире телеканала «Рада».

«Это нормальная аналитика. И я не вижу, что это как-то должно подорвать наши взаимные отношения с партнерами. Это не путает никакие планы, потому что они разрабатываются», — сказал он.

Реклама

Подоляк заверил, что секретные документы не раскрыли фактов, о которых не заявляли бы сами украинские власти. Он отметил, что в опубликованных сведениях говорится о нехватке систем ПВО у Украины, однако об этом ранее уже сообщалось, сообщило Nation News.

Ранее Минюст США объявил о начале расследование дела об утечке секретных документов Пентагона, касающихся конфликта на Украине. По данным газеты Financial Times, сейчас идет поиск источника и определения масштаба последствий произошедшего для хода боевых действий.

Среди ставших достоянием общественности есть слайды для брифингов и разведывательные материалы. Также была обнародована информация об уязвимости ПВО Украины и истощении запасов ЗРК.