Мир 28 августа 2023, 20:20 Решение о передаче скифского золота Украине назвали политическим Швыдкой назвал маловероятным отмену решения о передаче скифского золота Украине РИА «Новости»

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Решение Верховного суда Нидерландов о передаче коллекции скифского золота Украине отменить практически невозможно. Но Россия не оставит попыток добиться справедливости юридическим путем. Об этом в беседе с ТАСС заявил специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Он подчеркнул, что считает решение Верховного суда Нидерландов политизированным.

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«Оспорить решение Верховного суда довольно сложно. <…> Хотя все говорят, что судьи независимы, но тут есть контекст политический, в котором принимают те или иные решения», — заявил Швыдкой.

Коллекция скифского золота из музеев Крыма находится в Амстердаме с февраля 2014 года. Экспонаты привели на выставку.

После референдума о вхождении полуострова в состав России руководство нидерландского музея заявило, что не может вернуть коллекцию обратно. Там пояснили, что по закону золото скифов принадлежит государству. Представители музея добавили, что подчинятся решению суда или дождутся договоренностей России и Украины.

Музеи Крыма через суд начали добиваться возвращения своих экспонатов. В октябре 2021 года Апелляционный суд Амстердама вынес решение о передаче коллекции Украине. Истцы не согласились с таким вердиктом и подали кассацию в Верховный суд Нидерландов, который оставил прошлое решение в силе.