Мир 06 февраля 2024, 11:55 Украина начала готовиться к приему F-16 Данилов: на Украине начали готовить инфраструктуру для истребителей F-16 piqsels

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Инфраструктуру для приема истребителей F-16 американского производства начали готовить на Украине. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире местного «24 канала».

По словам Данилова, партнеры Украины оказывают стране максимальную помощь с подготовкой к приему американских самолетов.

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«Не будем говорить, где именно и какая инфраструктура, но это комплексная работа, все идет по графику и по плану», — отметил секретарь СНБО.

Советник командования украинских воздушных сил Юрий Игнат говорил в конце января, что западные партнеры готовы передать F-16, но на Украине пока не могут их принять. По словам Игната, если истребители окажутся на Украине, они станут хорошей мишенью.

Помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер уверяла, что ВСУ получат F-16 в 2024 году. По словам представительницы Пентагона, пока основная цель — обучить украинских пилотов и техников, поставить запчасти, детали и снаряды для применения истребителей.