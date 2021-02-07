Украина задумала отказаться от использования угля к 2030 году

Украинские власти разработали программу по отказу от использования угля. Реализовать инициативу планируют до 2030 года, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Мы готовы к вызовам, которые стоят перед Украиной в контексте „зеленого перехода“, декарбонизации экономики и необходимости реформирования угольного сектора и трансформации угледобывающих регионов», — привела слова украинского премьера пресс-служба правительства.

Шмыгаль отметил, что сейчас в стране насчитывается 61 угольный регион. Все они представляют собой моногорода, привязанные к единому предприятию, угольной шахте или станции. Власти разрабатывают программу трансформации угольных регионов, чтобы постепенно отказаться от использования угля. Сделать это планируется до 2030 года.

«Все эти регионы имеют старую инфраструктуру 60—80-х годов прошлого века. Истощение, закрытие шахт и постепенное стратегическое закрытие угольной промышленности в целом в будущем будут создавать социальную напряжённость. Надо делать ряд стратегических шагов, чтобы социально обеспечить людей в этих регионах», — подчеркнул премьер-министр.

Ранее национальная комиссия по энергетике сообщила, что запасы угля на всех украинских ТЭС находятся на критической отметке.