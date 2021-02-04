Официально: Украина на грани энергоколлапса из-за угля

Запасы угля на всех украинских ТЭС находятся на критической отметке. Это может привести к введению в стране графиков отключения света, сообщила национальная комиссия по энергетике.

По информации украинского регулятора, ситуация с запасами угля в стране остается критической.

«Ежедневное уменьшение запасов угля угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС. Это может спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединенной энергосистеме Украины и введение в действие графиков аварийного прекращения электроснабжения потребителей», — сказано в сообщении.

Согласно данным на 2 февраля, на ТЭС находится 431,9 тысячи тонн угля. Из всего объема на газовый уголь приходится 291 тысяча тонн, а на антрацит — 140,9 тысячи тонн. При этом запасы в 5,5 раза меньше, чем было в начале февраля 2020 года.

В начале января Минэнерго Украины сообщило, что к 2021 году запасы угля на складах теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) составили лишь 0,9 миллиона тонн. Такая цифра в три с небольшим раза меньше по сравнению с началом 2020 года. При этом за год станции потребляют порядка 30 миллионов тонн угля. Такие низкие показатели объемов угля стали на Украине рекордными.