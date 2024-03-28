Мир 28 марта 2024, 18:25 Раскрыты месячные поставки вооружений Германии для ВСУ Германия за месяц поставила ВСУ тысячи артснарядов, БПЛА и гранатометы РИА «Новости»

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Власти Германии обновили список поставленных Украине вооружений. В новый пакет вошли 18 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров и боеприпасы для немецких танков Leopard 2A6. Полный перечень опубликовали на сайте правительства ФРГ.

Кроме того, ВСУ получили14 гусеничных вездеходов Warthog, 14 разведывательных беспилотников Vector и 30 дронов RQ-35 Heidrun. Также в списке значится пять систем создания помех для БПЛА противника и 180 полевых систем обнаружения БПЛА RF 360.

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Германия отправила на Украину шесть машин разминирования Wisent 1, два мостоукладчика Beaver, бронированную машину Bergepanzer 2 и один инженерный танк Dachs.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заверил, что крылатые ракеты Taurus не будут поставлять украинским военным, а также в зоне конфликта не будет немецких подразделений.