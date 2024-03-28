28 марта 2024, 08:31
Шольц подтвердил отказ поставлять Украине ракеты Taurus
Шольц подтвердил свой отказ поставлять Киеву ракеты Taurus и отправлять военных
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна не станет поставлять крылатые ракеты Taurus украинским военным, а также отправлять немецкие подразделения в зону конфликта. Слова политика привело издание Märkische Allgemeine Zeitung.
«Для меня, помимо решительной поддержки Украины, остается важным главное: мы сделаем все возможное, чтобы не произошла эскалация конфликта между НАТО и Россией», — отметил он.
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Шольц напомнил, что Германия поддерживает Украину боеприпасами и оружием гораздо масштабнее, чем любая другая европейская страна.
«Мы только на эти цели тратим 28 миллиардов евро. И мы продолжим делать это ровно столько, сколько потребуется», — добавил политик.
Ранее немецкий канцлер заявил, что на уровне советников по безопасности ряд стран на Западе начал обсуждать вероятные мирные переговоры по украинскому кризису.
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Олаф Шольц
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