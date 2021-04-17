Украина вышлет старшего дипломата посольства России

МИД Украины заявил, что старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть Украину в течение 72 часов.

«Мы решительно протестуем против незаконного задержания 16 апреля сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге и выдачи ему предписания покинуть территорию Российской Федерации до 21 апреля. <…> В ответ на эту провокацию старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов начиная с 19 апреля», — говорится в сообщении на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

МИД Украины считает, что решение российских властей отправить домой консула Александра Сосонюка, задержанного при получении секретных данных, грубо нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года и Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 года. В министерстве подчеркнули, что эта история «еще раз подтверждает выбранный Россией курс на дальнейшее обострение отношений с Украиной».

Ранее ФСБ задержала украинского консула Александра Сосонюка при получении секретной информации в Санкт-Петербурге. Он интересовался прописками россиян, регистрационными номерами машин, базой ФСБ и базой уголовных дел. В пресс-службе МИД России заявили, что украинский консул должен уехать из России в ближайшие дни.