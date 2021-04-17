ФСБ показала видео задержания украинского консула в Петербурге

Задержание украинского консула Александра Сосонюка при получении секретной информации в Санкт-Петербурге попало на видео. На кадрах видно, что он встречался со своим предполагаемым осведомителем в кафе.

По данным ЦОС ФСБ, свидетель рассказал, что Сосонюк искал базы данных о гражданах России: его интересовали прописки, регистрационные номера машин, база ФСБ и база уголовных дел. Он приезжал на ярмарку, где работает свидетель, в период с 17 по 19 марта.

«Вы задержаны за противоправные действия, которые называются шпионаж, за сбор данных закрытого характера», — заявил консулу при задержании сотрудник ФСБ.

Ранее в силовом ведомстве отметили, что действия Сосонюка «несовместимы со статусом дипломатического работника». К нему применят меры в соответствии с нормами международного права. После задержания консула Украины в пресс-службе МИД России заявили, что Сосонюк должен уехать из России в ближайшие дни. По этому вопросу в МИД вызвали временного поверенного в делах Украины Василия Покотило. Ему объявили, что что деятельность задержанного несовместима со статусом консульского сотрудника и наносит ущерб интересам безопасности России.